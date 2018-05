Gulle medewerker Van der Valk onterecht ontslagen

Twee gasten op een besloten feestje in het Van der Valkhotel in Hoorn kregen van de medewerker allebei een glaasje buitenlandse drank, zonder dat ze daarvoor hoefden te betalen. Dat was fout, gaf de medewerker twee dagen later ook zelf toe: bier, wijn en fris waren afgekocht, maar buitenlands gedestilleerd was dat niet. De gasten hadden dus voor hun drankje moeten betalen.

Op dezelfde dag dat Van der Valk de medewerker op het matje riep, volgde ontslag op staande voet. Het weggeven van drank was namelijk diefstal, aldus het horecaconcern.

Daar gaat de Noord-Hollandse rechter echter niet in mee: in het huishoudelijk reglement van Van der Valk staat weliswaar dat het weggeven van drankjes reden kan zijn voor ontslag op staande voet, maar dat was in dit geval – met een werknemer die nog niet eerder over de schreef is gegaan, en ook nu niet heel ver buiten de lijntjes kleurde – veel te streng.

Rechters hebben zich de afgelopen maanden vaker moeten buigen over ontslagzaken na beschuldigingen van diefstal. Daarin lijkt niet één lijn te worden getrokken. Zo bevestigde een rechter in Rotterdam het ontslag van een Kruidvat-medewerker die zich insmeerde met een voor klanten bedoelde ’gratis’ crème. Het ontslag van een medewerker bij Ici Paris, die haar broer een paar testers meegaf, werd juist teruggedraaid.

Het tijdelijke contract van de gulle Van der Valkmedewerker is inmiddels afgelopen. Het horecaconcern moet hem alsnog het loon over de laatste drie maanden betalen.