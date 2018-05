Diamant glimt weer na miljardenfraude

De beeldbepalende producent De Beers heeft zijn diamanten nu in korte tijd opnieuw duurder gemaakt. Zijn verkopen zijn over het eerste kwartaal opgelopen tot ruim een half miljard dollar.

Sectorgenoot Gem Diamonds, dat vooral grote diamanten uit Lesotho levert, kon zijn prijzen over het eerste kwartaal met 48% verhogen.

De tweede leverancier in omvang, Alrosa, zag na verkopen van eveneens een half miljard dollar begin dit jaar eveneens meer vraag, specifiek voor de middelgrote en grootste diamanten. Alrosa investeert dit kwartaal $25 miljoen in marketing nu kopers minder vrees hebben gekregen.

Legende terug

Dat ook miljardair-handelaar Beny Steinmetz na een jaar van stilte is teruggekeerd met aankopen heeft de sector wereldwijd weer enig vertrouwen gegeven.

Zijn Koidu-mijn in het diamantrijke Sierra Leone is weer open gegaan voor productie, na de sluiting vanwege onder meer de ebola-epidemie.

Voor heropening heeft Steinmetz $50 miljoen geïnvesteerd om ook de laatste delen van de diamantmijn te ontginnen. Die mijn was goed voor 400.000 karaat aan diamanten in een jaar, oplopend naar 650.000 karaat.

Oude tijden zullen niet snel terugkeren. De hele diamantensector beeft echter nog na van een door de Indiase Fiod aanhanging gemaakte fraudezaak ter waarde van $2 miljard in India door de keten van Nirav Modi bij Punjab National Bank.

De oprichter en topman, opgeleid in Antwerpen, is na de aanklacht spoorloos. In dit land wordt 90% van alle diamanten geslepen, gepolijst en verwerkt richting de juweliers.

Direct na de aanklacht tegen de man die volgens Forbes goed was voor $1,73 miljard, werden alle banken en leveranciers van het Indiase bedrijf geraakt door afhakers die geen zaken meer durfden te doen met Modi, die zelf faillissement heeft aangevraagd.

Posters van juwelier Modi vernietigd na zijn vlucht. Ⓒ EPA

Desondanks blijft de markt sterk, aldus De Beers, verwijzend vooral naar het belastingvoordeel dat president Trump heeft gebracht en de verzwakte dollar begin dit jaar.

De Beers verkoopt zijn diamanten uit veiligheidsoverwegingen tien keer per jaar, op een plek waar kopers alleen op uitnodiging binnen kopen. Daar worden de facto de prijzen in de markt bepaald.

In Sierra Leone hoopt de markt op grote diamanten. De mijn van Steinmetz ligt nabij het gebied waar in 1972 de ’Ster van Sierra Leone’, 969,8 karaat groot, de vierde in omvang ooit gedolven.