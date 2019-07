Onenigheid tussen autodealers en de Belastingdienst. Zijn we met z’n allen steeds duurdere en meer vervuilende auto’s gaan kopen of schroeft de fiscus de tarieven van de aanschafbelasting (bpm) op nieuwe auto’s steeds verder op? Eén ding is zeker: over een jaar worden de bpm-tarieven aangepast. En dat zorgt voor onzekerheid bij autokopers.