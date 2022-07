VS wisselt de wacht in Den Haag

Duidelijk is wel dat de voorgestelde nieuwe ambassadeur Shefali Razdan Duggal een trouwe partijtopper is van de Democraten: Zij was voorzitter van de vrouwenbeweging die campagne voerde voor de president Joe Biden.

Zolang zij er niet is, wordt Aleisha Woodward zaakwaarnemer, ofwel chargé d’affaires, zoals dat in ambassadekringen heet. „Ik ben al 24 jaar diplomaat”, zei ze tijdens de viering van Independence Day. Het feestje met bier, cola en hamburgers was in de tuin van de ambtswoning van de onbewoonde residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. De chargé d’affaires heeft haar eigen residentie aan de Sophialaan. „Hiervoor was ik in Washington bezig met de jaarlijkse komst van 350.000 uitwisselstudenten naar de VS van over de hele wereld.”

Jennifer DeWitt Walsh Ⓒ De Telegraaf

De nieuwe consul-generaal Kate Nanavatty (l.) Marguerite Soeteman. Ⓒ Foto De Telegraaf

Zij volgde Marja Verloop op, die op 1 augustus chargé d’affaires wordt in Frankfurt. Zij nam afscheid van de ene na de andere bekende op het feest dat in de VS wordt gevierd op 4 juli, de dag waarop de Amerikanen in 1776 onafhankelijk werden van de Britten. Haar belangrijkste agendapunten gingen afgelopen jaren om militaire zaken: „De onderlinge samenwerking in Afghanistan en afgelopen maanden in Oekraïne.”

V.l.n.r. Mac Mootry, bij het Korps Mariniers bezig met de nieuwe kazerne in Nieuw Milligen, de militair attachées Stein Johannessen (Noorwegen), Juris Jansons (VS) en Mark Maddick (GB) met Jan Hut, commandant Korps Mariniers. Ⓒ Foto De Telegraaf

In de barbecuegeur op het gazon, onder de tent met de blauw-wit-rode lichtsnoeren, stonden de militaire attachés van enkele NAVO-landen er ontspannen bij. „Dat Finland en Zweden bij de NAVO komen, is uitstekend nieuws!”, zei de Amerikaanse kolonel Juris Jansons. „Vooral voor ons als Noordelijke landen”, voegde de Noorse kolonel Stein Johannessen eraan toe. „Ik moet naar de Tweede Kamer”, zei Marc ter Haar, directeur van de Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel AmCham, tegen Merijn Boender, Nederlandse voorzitter van de Netherland-America Foundation. „Ik ga vragen om een stabieler vestigingsklimaat voor Amerikaanse bedrijven. Nu werken de departementen soms tegenstrijdig aan elkaar!”

Merijn Boender (l.) en Marc ter Haar. Ⓒ Foto De Telegraaf

De Zuid-Koreaanse ambassadeur Yeondoo Jeong vertelde: „Koning Willem-Alexander nodigde onze president uit om volgend jaar naar Nederland te komen.”

Aon-baas en AmCham-bestuurder Marguerite Soeteman-Reijnen was net terug uit Bangkok voor SER Topvrouwen, waarvan zij voorzitter is. Zij keek uit naar september: „Dan gaat het koningspaar mee op handelsmissie naar Californië en Texas.”

De voorbereiding is een mooie taak voor de nieuwe Amerikaanse consul-generaal Kate Nanavatty. Zij volgde Jennifer DeWitt-Walsh op, die zich over een jaar bij Verloop voegt in Frankfurt.