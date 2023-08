Becel op vingers getikt: helemaal geen ’gratis’ extra margarine

Amsterdam - Een van de grootste ergernissen in de supermarkt is krimpflatie: voor dezelfde prijs zit er ineens minder product in je verpakking. Margarineproducent Becel maakte het wel heel bont door op de gebruikelijke verpakking van 250 gram ineens ’Voordeelpak +25g gratis’ te zetten. De fabrikant wordt door de Reclame Code Commissie (RCC) op de vingers getikt.

Upfield nam al deze margarinemerken over van Unilever. Ⓒ ANP / ANP