Parijs pleit voor direct schrappen EU-korting

BRUSSEL (ANP) - De Franse regering ziet niet in waarom de jaarlijkse EU-korting voor Nederland na 2020 in vijf jaar moet worden afgebouwd. Wat Parijs betreft kunnen de huidige kortingen voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk, en Zweden in de nieuwe meerjarenbegroting van de EU van 2021 tot en met 2027 direct worden geschrapt.