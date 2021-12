Quarantaineplicht valt reizigers VS rauw op hun dak: ’Daar gaan we weer’

Binnenland

Gelderse FM-zender verstoort radioverkeer Schiphol: piloten horen muziek

Het radioverkeer met de vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken geregeld verstoord. De boosdoener was een FM-zender uit Gelderland, die weliswaar een vergunning had maar zich niet aan de regels hield, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Op de frequentie die wordt gebruik...