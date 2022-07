Beursblog: mooie winst AEX ondanks krimpcijfer VS

Door Johan Wiering

Beleggers reageerden donderdag laconiek op het nieuws dat de VS technisch in een recessie is beland, vanuit het idee dat de Fed dan mogelijk minder stevige renteverhogingen gaat doorvoeren. Geholpen door per saldo positief bedrijfsnieuws sloot de AEX duidelijk hoger.