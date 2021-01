Londen in hogere sferen met komst cannabismaker

De Britse beurswaakhond heeft het licht om groen gezet voor Kanabo om zijn opwachting te maken op de beurs in Londen. Het debuut staat gepland op 16 februari. Het bedrijf mikt op het ophalen van €6 miljoen bij investeerders.

Kanabo is een van oorsprong Israëlische bedrijf. In het hart van het land staat een onderzoekslaboratorium waar de productie van de medicinale cannabis plaatsvindt. Het bedrijf kwam in 2019 in handen van het Britse concern Spinnaker.

De topman van Kanabo benadrukte in een toelichting het gemak van zijn product. Volgens Avihu Tamir kan zelfs zijn oma de verdamper gebruiken waar een vloeistof inzit afgeleid van cannabisbloemen.

In Amerika heeft het produceren van medicinale cannabis al een aardige vlucht genomen. Vooral met de komst met Biden als de nieuwe president is de hoop toegenomen dat ook op Wall Street deze bedrijven naar de beurs kunnen gaan.