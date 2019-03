Hoger Wall Street omarmt NXP

In New York steeg de Nederlandse chipmaker NXP liefst 11,9% op het bericht dat China het onderzoek inzake de voorgenomen overname door het Amerikaanse Qualcomm (+2,7%) heropent. China maakte in april bezwaar tegen de overname, maar mogelijk komt er nu toch groen licht. Het nieuws viel samen met de aankondiging dat de Chinese vicepremier Liu He vandaag naar Washington afreist om te praten over de handelsrelatie met de Verenigde Staten.

Terwijl aan het samengaan van Qualcomm en NXP wordt gewerkt, lijkt een andere grote samensmelting in de technologiesector te stranden. Printerfabrikant Xerox zet na fel protest van aandeelhouders een streep door de miljardenfusie met het Japanse Fujifilm. Xerox zakte 4,3%.

Fabrikant van elektrische auto's Tesla zag een hooggeplaatste manager overstappen naar concurrent Waymo, onderdeel van Google-moederconcern Alphabet. Verder kondigde Tesla-topman Elon Musk in een uitgelekte interne memo een reorganisatie aan. Het aandeel Tesla stond 3% lager.

MGM (+1,6%) en Caesars Entertainment (+5,5%) waren juist in trek bij beleggers. Deze casino-uitbaters profiteerden van het nieuws dat Amerikanen binnenkort legaal kunnen gokken op sportwedstrijden. Alleen in Nevada, de staat van gokstad las Vegas, is dat momenteel toegestaan.