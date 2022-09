Dit jaar verloopt dramatisch, maar ooit wordt beleggen weer leuk

Premium Financieel

Waarom ligt de inflatie hier zoveel hoger dan in andere landen?

Wie dacht dat de inflatie niet verder kon stijgen werd vrijdag verrast. Het record is in september verpulverd, meldt het CBS: gemiddeld werd het dagelijks leven vorige maand meer dan 17% duurder. Maar waarom is de inflatie zoveel hoger dan in onze buurlanden?