AEX schiet omhoog dankzij steunpakket VS

Rond 9.25 uur stond de AEX-index 2,2% hoger op 472 punten. De beursgraadmeter steeg dinsdag al met 9% en beleefde daarmee de beste dag in bijna 12 jaar. De AEX tikte trouwens vorige week het laagste punt van dit jaar aan bij een stand van 389,60 punten. Voordat de coronacrisis uitbrak, bereikte de index vorige maand nog een jaartop op 632,12 punten.

De AMX klom vanochtend met 4,3% naar 663,9 punten. De beurzen in Londen (+1,6%), Parijs (+2,2%) en Frankfurt (+2,5%) waren eveneens zonnig gestemd.

De Amerikaanse regering heeft vandaag een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer $2000 miljard om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister Steven Mnuchin (Financiën).

Op Wall Street werd er dinsdagavond al een voorschot op genomen. De Dow Jones-index steeg 11,3% en beleefde daarmee de beste beursdag sinds 1933. In Japan sloot de Nikkei-index vanochtend 8% hoger.

In de AEX was ASMI de uitblinker met een koerssprong van 12%. De chipmachinefabrikant maakte deze week zijn debuut bij de hoofdfondsen en maakte dinsdag ook al een sprong van 13%.

Biotechnologieconcern Galapagos werd 8,8% meer waard. Staalproducent ArcelorMittal werd 5,7% hoger verhandeld.

In de AMX was bodemonderzoeker Fugro (+15,8%) de grootste stijger. Altice Europe ging 12,1% vooruit. Het kabel- en telecomconcern liet weten in heel 2020 te rekenen op een verdere stijging van de operationele winst en opbrengsten ondanks de coronacrisis. Vastgoedfonds WDP mocht 11,6% bijschrijven.

Smallcapfonds Avantium (+10,9%) kwam met jaarcijfers. Het speciaalchemieconcern verhoogde vorig jaar de omzet, terwijl het verlies werd teruggedrongen.

NIBC meldde dat investeerder Blackstone vasthoudt aan het overnamebod op de bank uit Den Haag. Vanwege de coronacrisis twijfelden beleggers daar vorige week over, waardoor de koers van NIBC toen een tijdelijke duik maakte. Het aandeel NIBC veerde vanochtend liefst 25% op.

De lokaal genoteerde automatiseerder Ctac (+6,7%) kondigde aan zijn dividendvoorstel te veranderen vanwege de coronacrisis. In plaats van een cashdividend van 0,08 euro per aandeel wordt nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voorgesteld. Ook is de aandeelhoudersvergadering van 13 mei uitgesteld.

