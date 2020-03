Belegger springt op Basic-Fit; Unibail onderuit

Rond half twee stond de AEX-index 0,6% hoger op 464,40 punten. De beursgraadmeter steeg dinsdag al 9% en beleefde daarmee de beste dag in bijna 12 jaar. De AEX tikte trouwens vorige week het laagste punt van dit jaar aan bij een stand van 389,60 punten. Voordat de coronacrisis uitbrak, bereikte de index vorige maand juist nog een jaartop op 632,12 punten.

De AMX liep met 1,1% op naar 643,76 punten. De beurzen elders in Europa hielden het nog steeds niet meer droog. Frankfurt en Parijs zakten tot 1%.

’Economische impact van corona niet onderschatten’

„Beleggers beseffen vandaag dat beurzen soms ook heel hard omhoog gaan”, zegt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). Maar hij waarschuwt dat de aandelenmarkten het dal mogelijk nog niet hebben gezien. „Er is nu een aantal positieve ontwikkelingen, maar de economische impact van het coronavirus moeten we niet onderschatten.”

Volgens Wiersma lijkt het Amerikaanse steunpakket van $2000 miljard weliswaar enorm, maar is er mogelijk meer kapitaal nodig. Ook kan het weken of zelfs maanden duren om het geld bij bedrijven en burgers in de VS te krijgen. De ING-strateeg wijst er tevens op dat het coronavirus nog niet onder controle is in Europa en Noord-Amerika. Beleggers moeten er dan ook rekening mee houden dat er momenteel sprake is van een ’bear market rally’ zoals we die ook tijdens de financiële crisis in 2008 hebben gezien, aldus Wiersma.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de heftige bewegingen op de aandelenmarkten vergelijkbaar zijn met de grafiek tijdens de schuldencrisis in 2008. „Door de onzekere economische ontwikkelingen in de toekomst is het een voortdurend zoeken door beleggers of we de bodem al hebben bereikt.”

Volgens van Zeijl is het voor de stemming van groot belang hoe de discussie over de inzet van het Europese steunfonds zal aflopen. „Als Italië geen beroep zal kunnen doen op het noodfonds bestaat het risico dat Europa zelfs kan gaan klappen. Aan de andere kant kunnen er ook financieel grote stappen worden gezet met de uitgifte van eurobonds.”

Akkoord in VS over steunpakket van $2000 miljard

De Amerikaanse regering heeft afgelopen nacht een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van $2000 miljard om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister Steven Mnuchin (Financiën).

’Duitse economie in shock’

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is overigens onder druk van de coronacris in maart nog sterker gekelderd dan eerder werd aangenomen. De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op een definitieve stand van 86,1 tegen 96 in februari. Bij een voorlopige raming vorige week werd een niveau van 87,7 gemeld. Het is de sterkste daling gemeten sinds 1990, toen de Duitse hereniging plaatsvond. De graadmeter staat nu op het laagste niveau sinds 2009.

Ifo-president Clemens Fuest verklaarde dat de Duitse economie, de grootste van Europa, in „shock verkeert” door de crisis. Duitse ondernemers zijn volgens hem nog nooit zo somber geweest over de toekomst. Om de crisis het hoofd te bieden maakt Berlijn €750 miljard aan noodsteun voor bedrijven vrij.

In de AEX kreeg biotechnologieconcern Galapagos er 6,2% bij na een veel grotere winst bij de start. ASMI werd 2,2% hoger verhandeld. De toeleverancier voor de chipindustrie beleefde deze week zijn debuut bij de hoofdfondsen en maakte dinsdag al een sprong van 13%. RELX pakte de koopositie met een vooruitgamg van 6,3%.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell dikte nog een 0,7% aan nadat het olieconcern de voorgaande dag al een enorme koerssprong maakte. Van Zeijl houdt er rekening mee dat Shell er voor zal kiezen om het dividend in aandelen te gaan verstrekken om de cashpositie te behouden. „Veel zal afhangen hoe lang de grote olieproducenten Rusland en Saoedi-Arabië de machtsstrijd nog gaan voortzetten.”

Speciaalchemieconcern DSM (-3%) behoorde bij de grotere dalers onder de hoofdfondsen. Vastgoedfonds Unibail Rodamco werd nog eens 10% onderuit gehaald.

De financiële waarden kwamen ook in negatief vaarwater. ING keek aan tegen een verlies van 1,6%, terwijl Aegon 0,7% aan waarde zag verdampen.

Bekijk ook: Spectaculair beursherstel verlicht pijn bij miljairdairs

In de AMX was sportschoolketen Basic-Fit (+16,1%) de grootste stijger. Altice Europe ging 7% vooruit. Het kabel- en telecomconcern liet weten in heel 2020 te rekenen op een verdere stijging van de operationele winst en opbrengsten ondanks de coronacrisis. De koers van biotechnologiebedrijf Pharming (+5,6%) trok ook flink aan.

Trustkantoor Intertrust (-5,3%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Tankopslagconcern Vopak ging 2,8% achteruit.

Smallcapfonds Avantium (+21,4%) kwam met jaarcijfers. Het speciaalchemieconcern verhoogde vorig jaar de omzet, terwijl het verlies werd teruggedrongen.

NIBC meldde dat investeerder Blackstone vasthoudt aan het overnamebod op de bank uit Den Haag. Vanwege de coronacrisis twijfelden beleggers daar vorige week over, waardoor de koers van NIBC toen een tijdelijke duik maakte. Het aandeel NIBC knalde in reactie liefst 26,1% omhoog.

De lokaal genoteerde automatiseerder Ctac (+7,3%) kondigde aan zijn dividendvoorstel te veranderen vanwege de coronacrisis. In plaats van een cashdividend van 0,08 euro per aandeel wordt nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voorgesteld. Ook is de aandeelhoudersvergadering van 13 mei uitgesteld.

Biotechnologiebedrijf Curetis ging 6,6% omlaag. De fusie tussen Curetis en het Amerikaanse OpGen wordt naar verwachting begin april afgerond.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.