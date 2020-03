NIBC schiet omhoog op zonnige beurs

Rond 10.15 uur stond de AEX-index 4,2% hoger op 481,3 punten. De beursgraadmeter steeg dinsdag al met 9% en beleefde daarmee de beste dag in bijna 12 jaar. De AEX tikte trouwens vorige week het laagste punt van dit jaar aan bij een stand van 389,60 punten. Voordat de coronacrisis uitbrak, bereikte de index vorige maand juist nog een jaartop op 632,12 punten.

De AMX klom vanochtend met 5,5% naar 671,6 punten. De beurzen in Londen (+3,7%), Parijs (+3,6%) en Frankfurt (+3,5%) waren eveneens zonnig gestemd.

’Economische impact van corona niet onderschatten’

„Beleggers beseffen vandaag dat beurzen soms ook heel hard omhoog gaan”, zegt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). Maar hij waarschuwt dat de aandelenmarkten het dal mogelijk nog niet hebben gezien. „Er is nu een aantal positieve ontwikkelingen, maar de economische impact van het coronavirus moeten we niet onderschatten.”

Volgens Wiersma lijkt het Amerikaanse steunpakket van $2000 miljard weliswaar enorm, maar is er mogelijk meer kapitaal nodig. Ook kan het weken of zelfs maanden duren om het geld bij bedrijven en burgers in de VS te krijgen. De ING-strateeg wijst er tevens op dat het coronavirus nog niet onder controle is in Europa en Noord-Amerika. Beleggers moeten er dan ook rekening mee houden dat er momenteel sprake is van een ’bear market rally’ zoals we die ook tijdens de financiële crisis in 2008 hebben gezien, aldus Wiersma.

Akkoord in VS over steunpakket van $2000 miljard

De Amerikaanse regering heeft afgelopen nacht een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van $2000 miljard om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister Steven Mnuchin (Financiën).

Op Wall Street werd er dinsdagavond al een voorschot op genomen. De Dow Jones-index steeg 11,3% en beleefde daarmee de beste beursdag sinds 1933. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 2% tot 3% hoger. In Japan sloot de Nikkei-index vanochtend 8% in de plus.

In de AEX was biotechnologieconcern Galapagos de uitblinker met een koerssprong van 13,5%. ASMI werd 9,6% hoger verhandeld. De chipmachinefabrikant maakte deze week zijn debuut bij de hoofdfondsen en maakte dinsdag ook al een sprong van 13%.

Staalproducent ArcelorMittal (+8,1%) en informatieleverancier Relx (+8,1%) zaten eveneens stevig in de lift. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell ging 7,3% omhoog.

In de AMX was sportschoolketen Basic-Fit (+21,7%) de grootste stijger. Altice Europe ging 12,5% vooruit. Het kabel- en telecomconcern liet weten in heel 2020 te rekenen op een verdere stijging van de operationele winst en opbrengsten ondanks de coronacrisis. De koersen van biotechnologiebedrijf Pharming (+12,%) en bodemonderzoeker Fugro (+12,2%) trokken eveneens flink aan.

Trustkantoor Intertrust (-4,1%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Tankopslagconcern Vopak ging 1,8% achteruit.

Smallcapfonds Avantium (+11,1%) kwam met jaarcijfers. Het speciaalchemieconcern verhoogde vorig jaar de omzet, terwijl het verlies werd teruggedrongen.

NIBC meldde dat investeerder Blackstone vasthoudt aan het overnamebod op de bank uit Den Haag. Vanwege de coronacrisis twijfelden beleggers daar vorige week over, waardoor de koers van NIBC toen een tijdelijke duik maakte. Het aandeel NIBC veerde vanochtend liefst 26,8% op.

De lokaal genoteerde automatiseerder Ctac (+9,7%) kondigde aan zijn dividendvoorstel te veranderen vanwege de coronacrisis. In plaats van een cashdividend van 0,08 euro per aandeel wordt nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voorgesteld. Ook is de aandeelhoudersvergadering van 13 mei uitgesteld.

Biotechnologiebedrijf Curetis ging 9,2% omlaag. De fusie tussen Curetis en het Amerikaanse OpGen wordt naar verwachting begin april afgerond. Hoewel de Duitse specialist in diagnosesystemen de overnemende partij is, wordt de samensmelting juridisch vormgegeven als een overname van Curetis met een beursnotering in Amsterdam door OpGen. Verder werd gemeld dat Curetis de eerste detectiekits voor het coronavirus deze week heeft verscheept in Europa.

