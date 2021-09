Zorgverzekeraar gaat danslessen vergoeden

De stichting Dans op Recept biedt al sinds 2017, in samenwerking met Revalidatie Friesland, danslessen aan voor onder anderen mensen met Parkinson, ook voor degenen die in een rolstoel zitten. Dat gebeurt op negen verschillende locaties in Friesland.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat de lessen zowel mentaal als fysiek vruchten afwerpen, ze verschaffen de patiënten zelfvertrouwen en 55 procent van de dansers ging minder fysiotherapie of zelfs helemaal niet meer gebruiken.

Heilzaam

Daar haakt De Friesland op in. De zorgverzekeraar gaat de financiële drempel voor deelname aan deze danslessen verlagen door de lessen, deels, te vergoeden. Hoe hoog die vergoeding is, hangt af van het gebruik en de manier waarop mensen zijn verzekerd, legt woordvoerder Rob Propsma van De Friesland uit. „We hopen in ieder geval dat dit zich als een olievlek over Nederland gaat uitbreiden en dat er anderen zullen volgen nu bewezen is hoe heilzaam dansen is.”

Propsma sluit niet uit dat in de toekomst, als er een gelijksoortige wetenschappelijke onderbouwing omtrent de effectiviteit komt, de regeling ook voor mensen met chronische pijn of niet-aangeboren hersenletsel kan gaan gelden.

Artistiek leider Marlien Seinstra van Dans op Recept is blij met de erkenning. „Mensen bewegen makkelijker en het plezier in dansen en het contact met anderen zorgt ervoor dat ze beter in hun vel zitten.”