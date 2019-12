’Jumbo op koers voor €10 miljard omzet’

De omzet van alle supermarkten samen steeg met ruim 1 miljard euro tot een record van 8,4 miljard euro. Vooral verse producten, bijvoorbeeld in de winkel gemaakte pizza’s en sushi, liepen goed. De totale opbrengsten van de Jumbo Groep in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 29 december, bedragen bijna 8,7 miljard euro. Daarvan komt 165 miljoen euro van restaurantketen La Place, die zijn verkopen met een tiende wist te verhogen.

Eeuwfeest

Jumbo stelt hiermee goed op weg te zijn om de omzetdoelstelling van 10 miljard euro in 2021 te behalen. In 2021 bestaat het familiebedrijf honderd jaar. „We zijn ambitieus. Dat steken we niet onder stoelen of banken”, zegt financieel topman Ton van Veen. Of Jumbo op termijn ook grote rivaal Albert Heijn voorbij wil streven, kan hij niet zeggen. Jumbo kijkt volgens Van Veen liever naar de eigen prestaties.

Dat de vooruitzichten positief zijn komt onder meer door de recente deal met Hema. Die winkelketen koos onlangs voor een samenwerking met Jumbo en besloot niet verder te gaan met een proef met gezamenlijke winkels met Albert Heijn. Voor Jumbo is dat goed nieuws omdat het bedrijf hierdoor weer extra winkels kan openen op lucratieve stadslocaties. Jumbo heeft daarnaast overeenstemming bereikt met de biologische groothandel Udea om in 2020 zes winkels in de Randstad over te nemen. Het gaat om locaties waar nu filialen van Marqt en Ekoplaza zijn gevestigd.

Ombouw Emté

In totaal telt het bedrijf nu 672 supermarkten. De aanwas kwam afgelopen jaar vooral door de ombouw van de resterende 47 Emté-filialen. In 2020 wil Jumbo zo’n 25 winkels openen in Nederland en 12 tot 15 in België. Cijfers over de behaalde winst in het afgelopen boekjaar brengt het bedrijf in februari naar buiten.

