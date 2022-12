Premium Het beste van De Telegraaf

Verhitte gasruzie nadert kookpunt

Door Alexander Bakker

Een tanker met vloeibaar gas (lng) in de haven van Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Brussel - De twee kampen in het geruzie over een Europees prijsplafond voor gasinkoop komen steeds verder uit elkaar te staan. Een club fanatieke EU-lidstaten wil sneller en makkelijker kunnen ingrijpen tegen hoge gasprijzen. Dat is precies wat Nederland en Duitsland niet willen. Volgende week bereikt het verhitte debat een kookpunt.