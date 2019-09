Column: Impact investeren. Praatjes en plaatjes of het positieve verschil?

Mooi zo! Zeker als je bedenkt dat de bouw- en vastgoedsector tot de grootste energie- en grondstofgebruikers behoren en ook nog eens grootschalige afvalproducenten zijn. En nog een keer ’mooi zo!’ omdat de vastgoedmarkt een grote verantwoordelijkheid heeft in sociale vraagstukken zoals het betaalbaar houden van de woningmarkt en het verbeteren van achterstandswijken. Wij hebben juist de kans en de verantwoordelijkheid om hier het voortouw te nemen om een positieve bijdrage te maken.

Begripsinflatie voorkomen

Echter, het is voor de sector van belang dat we begripsinflatie voorkomen. Want helaas, soms lijkt het niets meer te zijn dan praatjes en plaatjes. Zo vind ik het wat vergezocht dat er gesteld wordt dat hogere huurderstevredenheid bijdraagt aan de zeventien internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals schoon water en duurzame consumptie. Is een vastgoedinvesteerder niet altijd uit op een hoge huurderstevredenheid? Oude wijn in nieuwe zakken wat mij betreft. Ofwel: met zo min mogelijk aanpassingen in de bestaande processen en strategie het stempel ’impact investment fund’ zien te krijgen.

Maar wat gezegd moet worden: impact is ook moeilijk te kwantificeren. Met als gevolg dat investeerders de ruimte krijgen om alle initiatieven in het hokje van ’positieve impact’ te plaatsen, terecht en onterecht. Duurzaamheidsingrepen zijn nog wel uit te drukken in bijvoorbeeld een daling van de CO2-uitstoot, maar hoe meet je werkelijk de mate waarin het bijdraagt aan een beter milieu? En helemaal lastig wordt het als je maatschappelijke doelen wilt meten zoals het waarborgen van een inclusieve stad en het versterken van sociale cohesie. Het is meestal ook niet zwart of wit. Bijvoorbeeld, met het huidige tekort aan betaalbare woningen in onze steden kun je niet ontkennen dat investeerders impact maken door nieuwbouw te realiseren. Als die nieuwbouw dan woningen in het hoogste, dure segment zijn wordt het over het algemeen gezien juist weer niet erkend als positieve impact, terwijl de behoefte daaraan in sommige achterstandswijken groter is dan aan midden- of sociale huur! Kortom: spraakverwarring, begripsverwarring, begripsuitholling en ’green talk’ alom.

Beleid aantoonbaar en meetbaar maken

Vooropgesteld dat ik heel positief ben over alle aandacht voor het nastreven van maatschappelijk rendement naast financieel rendement, missen we gezamenlijke kaders en lokale inkleuring van het begrip impact investeren. De vastgoedsector zou hierover een open en transparant debat moeten voeren met als doel het beleid aantoonbaar en meetbaar te maken. Zodat we allemaal wegblijven van ’green talk’ en écht bijdragen aan een beter milieu en een gezonde samenleving, de ’green walk’. Onze impact is hoe dan ook groot, laten we het daarom zo positief mogelijk maken.

Michael Hesp is senior associate, portfolio strategy & analytics bij CBRE Global Investors.