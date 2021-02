Camille Oostwegel in bestuur Relais

Hij werd in het bestuur gekozen als opvolger van de Belg Johan Creytens, eigenaar van hotel Heritage en restaurant Le Mystique in Brugge. De hotelier is gekozen tot afgevaardigde van de Benelux, Oost-Europa en Scandinavië. Bij de hotelorganisatie zijn ruim 500 gerenommeerde bedrijven in meer dan 60 landen aangesloten. Oostwegel is eigenaar-bestuursvoorzitter van de Oostwegel Collection waaronder Château Neercanne, hoeve De Winselerhof, Château St. Gerlach en het Kruisherenhotel in Maastricht vallen.

Voormalig driesterrenchef Jacob Jan Boerma van restaurant De Leest (***) in Vaassen die op meer plekken tegelijk in de wereld zijn vleugels aan het uitslaan is, heeft zich teruggetrokken uit pizzarestaurant No Rules in Amsterdam. Zijn andere projecten vragen meer tijd. Zijn met veel tamtam aangekondigde pizzastap kon vanwege de coranacrisis niet brengen wat hij ervan dacht.