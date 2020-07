Poppodium Paradiso zet kwart van personeel op straat

Door de aanhoudende coronacrisis en de beperkte mogelijkheden van een 1,5 metersamenleving kan Paradiso niet anders dan ingrijpen, zo klinkt het. Dat betekent dat er in de volle breedte van de organisatie 10 procent van de vaste contracten beëindigd wordt. Daarnaast worden tijdelijke contracten sinds half april niet verlengd.

„Het is overduidelijk dat Paradiso één van de laatste plekken in Nederland is die weer op volledige capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid zo nog groter”, aldus interim-directeur Michiel Kleiss. „Hoewel er uitzicht is op een substantieel extra bedrag aan steun vanuit de overheid, maakt dat geen einde aan de financiële onzekerheid en dekt dit nog niet het geld dat wij maandelijks verliezen.”

Zwaar weer

Paradiso verkeert sinds het uitbreken van de coronacrisis in financieel zwaar weer. Het podium is een non-profitorganisatie die voor 94 procent afhankelijk is van eigen inkomsten. Op dit moment houdt de NOW-regeling vanuit de overheid Paradiso deels op de been.

Paradiso zegt het zonder deze reorganisatie niet te redden. Pas met extra sectorspecifieke maatregelen zoals het verlengen van de NOW-regeling tot maart 2021, krijgt Paradiso naar eigen zeggen perspectief op een toekomst.