Shell verkoopt belang in Mexicaans olieveld aan Total

Partner Total, die de andere 60 procent al in handen had, is de koper. Dat maakte het Mexicaanse overheidsorgaan dat zich bezighoudt met de winning van olie en gas bekend.

Het gaat om een belang in een veld dat in ondiep water gelegen is voor de kust van Campeche. Die stad bevindt zich in het zuidoosten van het Midden-Amerikaanse land, aan de Golf van Mexico.