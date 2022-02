Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen aan Nancy McKinstry (Wolters Kluwer): ’Scherp zijn op hoge inflatie’

Door Bernard Vogelsang

Amsterdam - Wolters Kluwer is voorspoedig door de coronatijd gekomen. Beleggers profiteren ervan via een 15% hoger dividend en extra inkoop van aandelen. Tegelijkertijd is de informatieleverancier alert op de hoge inflatie. Vijf vragen aan ceo Nancy McKinstry.