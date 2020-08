Column: Recessie is al voorbij, crisis begint pas

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Het is moeilijk optimistisch te blijven. Maar analist Corné van Zeijl lukte het in de wekelijkse beursupdate voor DFT Video. Het tweede kwartaal was dramatisch in heel Europa en in de Verenigde Staten. Een historisch diepe recessie, met krimpcijfers van 10% en meer. Maar, zo zei Van Zeijl, hiermee is de recessie meteen afgelopen: „En dat is wel het positieve aan het verhaal.”