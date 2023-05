Premium Het beste van De Telegraaf

Toeslagouder heeft betalingsachterstand bij verzekeraar, zoon krijgt geen beugel

Door Klaartje Bax

Amsterdam - Een moeder die voor haar minderjarige zoon een aanvullende tandverzekering af wilde sluiten bij Menzis, werd afgewezen door de zorgverzekeraar. De vrouw had betalingsachterstanden en kon daarom geen aanvullende verzekeringen afsluiten, zo luidde het argument van de verzekeraar. Maar de moeder is gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze stapte naar de Geschillencommissie voor Zorgverzekeringen, die haar gelijk gaf.