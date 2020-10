Solide Pharming wil stap naar Nasdaq maken

Volgens Pharming is het nog niet zeker of het tot een notering in de VS komt. Het punt staat op de agenda van een buitengewone aandeelhoudersvergadering eind dit jaar. Timing en voorwaarden zijn nog niet bekend.

Pharming blijft naar eigen zeggen aanhoudend solide presteren. De onderneming zag de omzet dit jaar tot en met het derde kwartaal met 9,2 procent stijgen tot 134,7 miljoen euro. Daarbij ging het bedrijfsresultaat met bijna een vijfde omhoog tot 51,1 miljoen euro. De winst steeg met ruim 6 procent tot 25,6 miljoen euro, waarbij wisselkoersen het resultaat sterk drukte. Bij gelijkblijvende wisselkoersen zou sprake zijn van een plus van 59 procent.

De coronacrisis heeft volgens het bedrijf geen effect gehad bij de opschaling van de productie van het belangrijkste middel ruconest, of voor de distributie ervan. Wel is door crisis de werving van nieuwe patiënten in lopende klinische studies is tijdelijk stopgezet. Patiënten die al in lopende onderzoeken zijn opgenomen, zullen de behandeling blijven ontvangen.

Verder maakte Pharming bekend per 1 januari in dollars te zullen rapporteren in plaats van euro's. Dit vanwege de dominantie van de Amerikaanse dollar vanwege aanhoudend positieve kasstromen in deze valuta en beleggingen in Amerikaanse staatsobligaties.