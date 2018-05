KLM grijpt mis in machtsstrijd

„We hopen dat dit moment wordt aangegrepen om tot een gelijkwaardiger machtsbalans te komen”, zegt Van Dijk. „Het is zorgelijk dat er geen erkenning lijkt te komen voor de groeiende rol van KLM binnen de groep. Het lijkt erop dat onze Franse vrienden voorsorteren op een voortzetting van de huidige bestuursstructuur, met driedubbele petten voor de bestuurvoorzitter.”

Maandag meldde de Franse krant Le Figaro op basis van anonieme bronnen dat de taken van de afgetreden topman Janaillac tijdelijk worden waargenomen door Anne-Marie Couderc. Zij wordt dinsdag benoemd als interim-voorzitter van de luchtvaartcombinatie en is momenteel al niet-uitvoerend bestuurder. Ze heeft een achtergrond in de media en is parlementslid geweest.

Verbazing

Hoewel Janaillac officieel bestuursvoorzitter was van Air France KLM, verbond hij onlangs zijn lot aan een personeelsraadpleging bij Air France, welke hij verloor. In Nederland bij KLM is hier met verbazing op gereageerd, omdat Janaillac het belang van de hele groep zou moeten dienen.

„De signalen die ik krijg, is dat het bestuur van onderneming mogelijk niet voorsorteert op een tijdelijke oplossing waarin het KLM-bestuur een prominente rol krijgt”, zegt Van Dijk. „Dat is een klap in het gezicht van president-directeur Pieter Elbers. Hij heeft al vier keer op een rij uit pesterij niet zijn volledige bonus gekregen uit Parijs, terwijl KLM het schip financieel drijvende houdt.”

Sterke topmannen

Bij KLM wil men graag terug naar de situatie van voor 2013, waarbij topmannen van de twee afzondelijke werkmaatschappijen de boel aansturen. Nu zit daar een derde bestuurder boven, maar dat leidde in de praktijk tot twee hofhoudingen in Parijs. KLM wil graag dat Elbers vice-voorzitter wordt van de holding in Parijs, een positie die nu vacant is in het bestuur. Zijn voorgangers Van Wijk en Hartman waren dat ook.

„Men stuurt weer aan op een politieke benoeming, in plaats van iemand met internationale luchtvaartervaring en verstand van de business. Daarbij dreigt de invloed van KLM zelfs minder te worden in plaats van meer”, zo vreest Van Dijk. Ook een aantal politici sprak haar steun daarvoor uit, onder meer de kamerleden Dijkstra (VVD) en Graus (PVV).