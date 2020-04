Trump geeft olieprijs flinke steun in de rug

Trump benadrukte gisteravond laat op korte termijn met een plan te komen om de Amerikaanse oliesector die zwaar onder druk is gekomen door de vrije val van de olieprijzen met noodsteun te gaan helpen. Daarnaast gaf hij aan dat er nog ruimte genoeg is om de strategische olievoorraden in de VS nog verder aan te gaan vullen.

Het nieuws dat de grote olieproducent Noorwegen van plan is om net als eerder oliekartel OPEC het mes te gaan zetten in de olieproductie droeg ook bij aan de herstelbeweging van het zwarte goud.

Na de recente terugval tot ruim onder de $20 per vat is de prijs deze week weer flink aangetrokken tot boven tot de grens van $26 per vat.