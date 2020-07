Zwaar eerste kwartaal voor Hema

Hema behaalde een omzet van zo’n €225 miljoen, een daling van bijna 25%. De operationele winst ging met 63% omlaag tot €18 miljoen. De slechte cijfers zijn het gevolg van de sluiting van de Hema-winkels in verschillende Europese landen.

De omzet heeft zich in mei sterk hersteld. Bovendien steeg de omzet in juni boven het niveau van vorig jaar, waardoor Hema naar eigen zeggen aanzienlijk beter presteerde dan vergelijkbare retailers in de markt. ,We zijn verder blij dat onze verkopen weer op een gezond niveau zijn gekomen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze financiële resultaten in ons eerste kwartaal”, zegt topman Tjeerd Jegen.