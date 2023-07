Forse daling stroomprijs drukt resultaat Vattenfall

Vattenfall rapporteert de lagere energieprijzen voor zijn Europese markt. Die inkomsten zijn gedaald sinds het dramatische eerste halfjaar van 2022 na de Russische inval in Oekraïne. Toen ontstond een tekort aan capaciteit voor energiecentrales. Met meer aanbod van vloeibaar gas en andere energie daalde het tarief dat Vattenfall bij zijn bedrijfsklanten kreeg.

In specifiek Nederland zakten de tarieven die de Zweden konden berekenen met 48% over het eerste halfjaar, op jaarbasis vergeleken. Die daling loopt op: in het tweede kwartaal zakte die prijs met 54%.

Vattenfall heeft zijn omzet over het afgelopen halfjaar met 47% laten stijgen tot 158 miljard Zweedse kronen (€13,8 miljard), blijkt uit de halfjaarcijfers die het donderdag presenteert. Over heel 2022 boekte het een omzet van €20,8 miljard.

Het onderliggende operationele resultaat kwam in de eerste zes maanden met €1,3 miljard lager uit dan een jaar ervoor (€1,4 miljard).

Windpark gereed

In de halfjaarcijfers is ook de afbouw van investering in zijn verkochte Magnum-gascentrale opgenomen.

Vattenfall rondde dit voorjaar in Nederland zijn offshore windpark Hollandse Kust Zuid af. Dat levert Nederland 5% van de groene stroom. Maar het is voor de Britse kust gestopt met de aanleg van het offshore windproject Norfolk Boreas. Dat gaf een negatief resultaat van 5,5 miljard Zweedse kronen, omgerekend €480 miljoen.

Energiepark Haringvliet Zuid van Vattenfall. Ⓒ ANP/HH

Vattenfall groeit met haar openbare laadnetwerk voor elektrische auto’s naar inmiddels 10.000 laadpunten in de regio’s Brabant,Limburg, Gelderland en Overijssel. Dat aantal zal verder groeien, aldus het bedrijf.

Groen staal

Vattenfall meldt donderdag ook dat het Solizer koopt, een Duitse ontwikkelaar van zonnepanelen, met opdrachten voor zo’n 4 gigawatt aan productie in portefeuille.

Met het Zweedse metaalbedrijf SSAB werkt het aan de productie van ’groen’ staal, waarbij cokesgassen als hittebron wordt vervangen door de groene waterstof uit waterkracht.

De energieleverancier meldde in Nederland vanaf 1 augustus de vergoeding aan klanten voor al hun overtollige zonne-energie te halveren. De prijs zakt van 17 naar 8 eurocent per kilowattuur. Als de zon schijnt, is het stroomaanbod nu vaker veel groter dan de vraag. De marktprijs van elektriciteit wordt vaker negatief.