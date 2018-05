’Balkenende-norm in pensioenwereld’

Volgens MAX-directeur Jan Slagter kunnen lagere salarissen helpen bij het voorkomen van misstanden in de pensioenwereld. „Er moet wat gebeuren. In de pensioenwereld zijn de salarissen te hoog en er is sprake van een onderlinge banencarrousel. Het pensioenstelsel kan transparanter en eerlijker”, aldus Slagter.

Pensioenmanifest

In een pensioenmanifest dringt Omroep MAX ook aan op strenger toezicht op de pensioensector en heldere pensioenregelingen voor werknemers en gepensioneerden. De omroep vindt eveneens dat pensioenfondsen moeten stoppen met foute beleggingen en open dienen te zijn als zij fouten maken.

De kijkers van het Nationaal Pensioendebat kunnen het pensioenmanifest in de loop van vanavond ondertekenen op MAXpensioenmanifest.nl. Het debat begint om 20.20 uur op NPO2. Het wordt gepresenteerd door Cees Grimbergen en Elles de Bruin.

Met het Nationaal Pensioendebat en het manifest hoopt Omroep MAX een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen. „Wij pleiten voor simpelheid, eerlijkheid, redelijke beloningen en het einde van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling in de pensioenwereld", somt Grimbergen op.

