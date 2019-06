Recycleverpakking gaat schoon op

„De verpakkingen met sterk geconcentreerde middelen die je met water aanlengt zijn voor 81% van rietsuiker gemaakt”, stelt de eigenaar van ClearCircle. Het levert de schoonmaakmiddelen onder andere aan het trainingscentrum van de KNVB Campus in Zeist. Ook het restaurant waar de voetbaltalenten dagen doorbrengen, gebruikt de schoonmaakproducten. Net als hotels.

Niets verloren

Doordat zijn voorraadpakken vacuüm zuigen, worden het kleine platgeslagen pakketjes waarbij nauwelijks restproduct in het pak achterblijft. „Er gaat eigenlijk niets verloren.”

Terug bij het bedrijf in Ermelo kunnen deze pakken van drie liter zo’n acht keer worden hergebruikt.

De ondernemer noemt de pakken van rietsuiker een poging om de jaarlijks 25 miljoen ton aan plastic afval bij klanten zoals restaurants, zorginstellingen en hotels terug te brengen. ClearCircle haalt de pakken zelf op en checkt twaalf keer per jaar de voorraad om verspilling tegen te gaan. „Andere recyclingproducten zijn best goed, maar wij zijn voorlopig de enigen die ze van productie tot inzameling en hergebruik volledig in eigen beheer hebben.”

Verkeerd gebruik

Ook op andere manieren keek Aartsen naar verkeerd gebruik binnen bedrijven. „In de schoonmaak kampen veel ondernemers met werknemers die laaggeletterd zijn. Ze lezen de waarschuwingsteksten niet. Dan is de kans op fouten met een schoonmaakmiddel aanwezig.” Dus kreeg ieder schoonmaakmiddel een eigen kleur en cijfer.

Allemaal fraai dat duurzame, maar kan hij in prijs concurreren? „Dat gaat vrij makkelijk. Omdat we alles zelf doen, kunnen we een lage prijsgarantie geven.”