Bristol-Myers Squibb positiever over winst

De prognose voor de aangepaste winst per aandeel is verhoogd naar 4,20 tot 4,30 dollar. Eerder rekende het concern nog op een resultaat tussen de 4,10 en 4,20 dollar. De opbrengsten kwamen afgelopen kwartaal 10 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 6,3 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg met 17 procent. Onder de streep bleef 1,4 miljard dollar over, waar een jaar terug nog 382 miljoen dollar winst in de boeken ging.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik