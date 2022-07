Duurdere biertjes laten drinkers Budweiser en Jupiler koud

De omzet steeg in het tweede kwartaal met ruim 11 procent ten opzichte van een jaar eerder tot een totaal van 14,8 miljard dollar. Dit terwijl het volume verkocht bier maar met 3,4 procent steeg.

Mede door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zitten bierbrouwers wereldwijd met hogere kosten, bijvoorbeeld voor graan, energie en verpakkingsmaterialen als blik. Toch wist AB Inbev het aangepaste bedrijfsresultaat, dus de winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen, met 7,2 procent op te voeren tot 5,1 miljard dollar.

Meer bier

Op bijna alle belangrijke markten verkocht AB Inbev meer bier, met hoge uitschieters in Brazilië, Colombia en Mexico. Alleen in China had de brouwer last van de strenge lockdowns in grote steden en daalden de bierverkopen.

Ondanks de dalende koopkracht van consumenten in veel delen van de wereld verandert AB Inbev niets aan zijn vooruitzicht voor de komende tijd. De bedrijfswinst blijft volgens de voorspellingen op peil dankzij een „gezond evenwicht tussen volume en prijs.”