’Kromme groenten worden te duur’

Kromkommer geldt als aanjager van de strijd tegen verspilling van groenten die vroeger onverkoopbaar waren vanwege hun afwijkende vormen of kleuren.

Sinds 2012 verwerkte Kromkommer zulke ongewenste groente in allerlei soorten soep, van tomatensoep en bietensoep tot knolselderijsoep. Dat is niet meer financieel haalbaar, laten de initiatiefnemers weten op de website. „Er komt meer concurrentie in het schap en de druk op de prijs neemt toe. Steeds meer supermarkten verkopen kromme groente en fruit. Bedrijven die producten maken van ingrediënten die anders verspild zouden worden, schieten als paddenstoelen uit de grond.”

De initiatiefnemers kijken wel trots terug. „Kromkommer is ooit gestart om mensen en organisaties wakker te schudden, te inspireren en er zo voor te zorgen dat kromme groente en fruit niet meer verspild worden. Al onze verschillende activiteiten hebben bijgedragen aan de toenemende populariteit van kromme groenten en fruit.”

Volgens hun inschatting belandt zo’n 10% van de groente en het fruit niet op een bord omdat deze niet voldoen aan gebruikelijke schoonheidseisen.

Nieuw tijdperk

Veel supermarkten, waaronder Albert Heijn, verkopen de afwijkende groenten nu in speciale grootverpakkingen. Uit een enquête van tv-programma Radar blijkt dat veel consumenten daar ook geen problemen meer mee hebben. Van de respondenten zei zelfs 49% bereid te zijn dezelfde prijs te betalen voor krom als voor recht.

Een actie van Kromkommer vorig jaar op de Dam, met 7000 kilo courgettes die niet voldeden aan de verkoopeisen en daarom vernietigd zouden worden. Passanten konden ze gratis meenemen. Ⓒ Richard Mouw

Kromkommer gaat nu „een nieuw tijdperk in”, zeggen de initiatiefnemers, al weten ze nog niet precies in welke vorm. „We zijn al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een lespakket voor basisscholen. Het kromme groente en fruit-speelgoed gaat de komende tijd nog meer kids fan maken van krom. Ons nieuwste project is een kinderboek over kromme groente en fruit.”

De productie van soep wordt vanaf januari volgend jaar gestaakt.