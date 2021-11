Hypotheekrente in stijgende lijn: dit is hoeveel erbij kan komen

Premium Financieel

Economie eurozone bijna op pre-coronaniveau, maar inflatie blijft stijgen

2% groei in het derde kwartaal voor de eurozone, 2,6% groei in Italië en zelfs 3% in Frankrijk: het regende vrijdag mooie cijfers. Maar economen waarschuwen dat de groeipiek wel bereikt is, terwijl de inflatie en andere tegenwind steeds zwaarder wegen.