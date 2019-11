’1500 ontslagen bij Tata Steel in IJmuiden’

De ontslagen vallen voor ruim de helft in Nederland en naar schatting voor iets minder dan de helft in Groot-Brittanië, aldus de eerste berichten.

Tata Steel wil fors in de kosten snijden om de hoogovens in Europa rendabeler te maken. Naast de hoogovens in IJmuiden heeft Tata Steel nog een installatie in Port Talbot, Wales.

Het staalconcern telt in Nederland zo’n 11.000 werknemers. In heel Europa werken meer dan 20.000 mensen bij het bedrijf. Tata meldt in een reactie maandagavond dat het zijn „financiële prestaties drastisch verbeteren” om zelfstandig te kunnen blijven en een positieve cash-stroom te houden.

Tata Steel Europe-topman Herik Adam zegt te komen met een nieuwe werkwijze om zijn productiviteit te laten vergroten, de bureaucratie te verminderen en Tata Steel te laten focussen op een toename in verkopen van staal met een hogere verkoopwaarde.

Vakbond FNV is teleurgesteld dat Tata Steel Europe nog geen concrete plannen kan melden over de aanstaande reorganisatie bij het staalconcern, zegt vakbondsbestuurder Aad in ’t Veld, die door het bedrijf achter de hoogovens in IJmuiden is geïnformeerd.

De bonden waren maandag uitgenodigd bij het bedrijf en hadden dus verwacht dat Tata Steel met groot nieuws zou komen. Er wordt gevreesd voor een groot banenverlies.

