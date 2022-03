Basic Fit wil met 600 clubs sprint trekken in Duitsland

Dat maakt het bedrijf van topman René Moos woensdagochtend bekend. Basic Fit is al langer actief in de Benelux, Frankrijk en Spanje en heeft daar inmiddels 1015 clubs. eind 2022 moeten dat er 1250 zijn. Moos had privé al in Duitsland geïnvesteerd om de markt te verkennen.

Vanaf de tweede helft van 2022 moet de entree op de Duitse markt vorm krijgen. Aanvankelijk zal dat met twintig clubs zijn, maar Moos ziet ruimte voor 600 vestigingen op termijn.

Basic Fit leed zware verliezen de afgelopen twee coronajaren (nettoverlies 2020 en 2021 was samen €275 miljoen) vanwege gedwongen sluitingen. Tegelijk wist het bedrijf ook veel geld op te halen bij beleggers om zodoende uit de problemen te blijven. Er is zodoende €361 miljoen aan cash om uitbreidingen te financieren. Ondertussen speculeerden analisten en topman Moos openlijk over groeikansen in post-corona, waarin veel andere kleinere sportscholen en vastgoedverhuurders verzwakt zouden zijn.

Record

Het aantal leden bij Basic Fit zit inmiddels weer op een pre-coronaniveau met 2,22 miljoen, 11% meer dan een jaar eerder. Basic Fit verwacht dat dat aantal eind maart al op een record van 2,6 miljoen staat. De omzet viel in 2021 nog tegen (€341 miljoen, versus €377 miljoen in 2020), net als de ebitda (€31,6 miljoen om €93,8 miljoen in 2020).

Basic Fit verwacht in een corona- en lockdownvrij 2022 bij elkaar €800 tot €850 miljoen aan omzet te maken en €240 miljoen bedrijfsresultaat te realiseren.

Moos gaf in november al aan versneld nieuwe clubs te willen openen (200-300 per jaar) en op 2000 clubs in 2025 te willen uitkomen, en zelfs 3000 tot 3500 in 2030. „2022 Wordt een jaar van herstel en groei”, aldus Moos.