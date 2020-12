Yarden wint alsnog in zaak naturapolissen

Negentien verzekerden hadden een kort geding tegen Yarden aangespannen omdat het uitvaartbedrijf de polishouders sinds 1 januari de jaarlijkse kostenstijging van de diensten en producten in rekening wilde brengen. Het bedrijf was in financiële nood gekomen, mede omdat de verplichtingen op grond van de naturaverzekering zwaar drukten. Het beriep zich op een zogeheten ’en-bloc-clausule’ om de voorwaarden voor alle polishouders tegelijk te veranderen.

De kantonrechter in Almere had de klagers eerder gelijk gegeven en Yarden verboden om extra kosten in rekening te brengen, vooruitlopend op het vonnis in een bodemprocedure. Als gevolg van deze juridische tegenvaller zag branchegenoot Dela af van de eerder aangekondigde overname van het noodlijdende bedrijf.

Nu heeft het gerechtshof besloten dat Yarden zijn plan mag doorzetten. Volgens de rechters „is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Yarden zich niet met succes op de en-bloc-clausule zal kunnen beroepen.” Bovendien stelt het hof dat Yarden een groot belang heeft om op dit pad voor te gaan, omdat anders een faillissement dreigt.

Eerder was het financiële klachteninstituut Kifid ook al lijnrecht tegen het kortgedingvonnis van de Almeerse kantonrechter ingegaan. Ook het Kifid oordeelde dat Yarden de voorwaarden mocht aanpassen.