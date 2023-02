Premium Het beste van De Telegraaf

Cryptowinst niet genoeg om van BKR-registratie af te komen

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

De klant kwam in de problemen door betalingen met zijn creditcard. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een ING-klant heeft veel voor zijn kiezen gekregen. Hij kon in 2014 een schuld van bijna €8000 niet terugbetalen aan de bank. Ook raakte hij in een depressie nadat zijn oom werd vermoord. Maar nu de man zijn leven naar eigen zeggen weer op de rit heeft, wil hij af van de BKR-registraties waardoor hij en zijn verloofde geen huis kunnen kopen. Hij is daarom naar klachteninstituut Kifid gestapt.