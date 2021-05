Waarschuwing nep-app zet tik op vingers Shell in schaduw

Berichtgeving over Shell kwam niet bovenaan te staan in de lijst van meest gelezen artikelen. Het nieuws dat het vonnis in de zaak aangespannen door Milieudefensie een groene bom kan leggen onder het vestigingsklimaat in ons land scoorde echter goed onder DFT-bezoekers.

De uitleg hoe een app die zich voordoet als aankondiging van een postbezorging al talloze bankrekeningen in Groot-Brittannië heeft geplunderd kreeg veruit de meeste aandacht.

Het artikel dat ABN Amro overweegt om geld aan zijn klanten te gaan vragen voor het gebruik van de flappentap prijkte ook bovenin de favorietenlijst bij DFT-bezoekers.

Daarnaast ging de belangstelling uit naar het nieuws dat de notaris bij het wijzigen van een testament moet waarschuwen voor de gevolgen van de erfbelasting.

Het bericht dat twee notarissen berispt zijn voor het verzwijgen van hun liefdesrelatie voor voetbaltrainer Henk ten Cate kon ook op veel lezersinteresse rekenen.