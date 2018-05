Nederlandse economie groeit 0,5%

De groei is vooral te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa.

,,Het gaat de goede kant op, we liggen op koers richting een groei van 3 procent”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Consumenten gaven in de eerste drie maanden ruim 3% meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste groei in ruim 17 jaar. Huishoudens hebben vooral meer besteed aan auto’s, elektrische apparaten, kleding, woninginrichting, maar ook aan diensten zoals de horeca.

Meer banen

,,De consumptie is de grootste bijdrager aan de economische groei. We hebben eind februari en in maart nog enkele koude dagen gehad, waardoor er meer gas is gestookt. Verder is dit het effect van de sterke economische groei en werkgelegenheid. Er zijn veel banen bijgekomen”, aldus van Mulligen.

De investeringen in vaste activa lagen ruim 6% hoger dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen en vervoermiddelen zijn toegenomen. Verder hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines.

De uitvoer van goederen en diensten groeide met bijna 4%. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd.

