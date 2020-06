AEX zet winstreeks voort op zonnig Damrak

De AEX stond om 15.15 uur 1,2% in de plus op 546,2 punten, ruim 35% boven het na de coronacrash neergezette slot van 404 punten op 18 maart. De AMX pakte er 1,9% bij op 747,8 punten.

De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 wonnen 1% respectievelijk 2,1%. De Duitse DAX, die nog wat in te halen had na sluiting maandag, schoot 3,7% omhoog.

De indexfutures wezen op zo’n 0,6% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur, na de plussen van 0,4% tot 0,7% op maandag.

Meer steun

Het bericht dat er voor de Duitse economie nog eens een steunpakket van €50 tot €100 miljard in de maak is, hielp de beursstemming.

Ook gaan beleggers er vanuit dat de Europese Centrale Bank donderdag de omvang van zijn Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) van €750 miljard omvang zal verhogen.

Bij staatsobligaties zijn nu in veel landen in Europa de spreads tegenover de beeldbepalende tienjarige Duitse staatsobligatie teruggelopen. „De grote lijn is dat de negatieve rentes langzaam naar de achtergrond gaan”, zegt analist Arne Petimezas van AFS Group. „De Duitse tienjaars rente die onder de depositorente is gekomen; dat is ook al niet meer zo. En de markt prijst maar een kleine kans op een renteverlaging van de depositorente van 0,10 procentpunt in.”

Petimezas zelf houdt een basisscenario van nog eens €750 miljard aan obligatieaankopen door Frankfurt aan. „Dat kan lager worden, omdat het ergste achter de rug lijkt voor de crisis en de economie. Het is wel belangrijk dat ze de obligaties blijven aankopen. De balans van de ECB moet meegroeien, anders is de fiscale stimulering ook niet meer op de huidige rentes te financieren”, aldus de AFS-analist.

De euro steeg verder door naar $1,119. Beurzen stijgen overal, maar analisten, maandelijks gepeild door Corné van Zeijl van Actiam, zijn opvallend negatief over de komende weken. Zo’n 52% van het panel denkt dat de koersen gaan dalen.

Unibail vergroot afstand

Unibail-Rodamco-Westfield ging bij de Nederlandse hoofdfondsen aan kop met een plus van 12%. De investeerder in winkelvastgoed liet weten „sterke vooruitgang” te boeken met de heropening van zijn winkelcentra.

Staalgigant ArcelorMittal volgde met een plus van 4,1%.

Shell klom 3,3%, geholpen door de verdere stijging van de olieprijzen. Brentolie werd 2,8% duurder bij $39,40 per vat.

ASMI steeg 4,1%. De toeleverancier aan de chipsector begint met een aandeleninkoopprogramma van maximaal €100 miljoen. Financials ING - dat het meest werd verhandeld - Aegon, NN Group en ASR bleven in de middenmoot met winst.

Galapagos (-0,5%) en IMCD (-0,8%) behoorden tot de sterkste verliezers.

Bij de middelgrote fondsen blonk PostNL met een winst van 9% uit. De postbezorger heeft met zijn pensioenfonds overeenstemming bereikt een overgangsregeling. Dat zorgt ervoor dat de vrije kasstroom dit jaar met €100 miljoen verbetert. Bank of America greep dit aan om het advies op kopen te zetten.

Opnieuw steeg vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+8%). Ook Besi werd ingekocht (+6,1%).

Bodemonderzoeker Fugro en Air France KLM waren met winsten van 5,7% en 4,4% ook bovenin te vinden. KLM breidt zijn vluchten naar Zuid-Europa uit.

De in de AScX-index opgenomen bioplasticproducent Avantium steeg nog eens 14,9%, na de koerssprong op maandag in reactie op een koopadvies van een analist bij het televisieprogramma Business Class.

Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group klom 15,4%, na door ING op de favorietenlijst te zijn gezet.

Accell zakte 0,9%, na een verkoopadvies van Degroof Petercam. De zakenbank meent dat fietsenfabrikant in de afgelopen paar maanden te hard vooruit is gesneld, hoewel de verkoop van e-bikes sterk in de lift zit.

