Unibail blinkt bij opening AEX uit

De AEX stond na tien minuten handel 0,5% hoger op 542,1 punten. De AMX pakte er 0,8% bij op 739 punten.

De overige Europese beurzen begonnen ook met winst.

In Azië was de stemming vanochtend eveneens positief. De Japanse Nikkei-index bereikte na een plus van 1,2% het hoogste niveau in drie maanden.

In de VS is het optimisme minder groot. De indexfutures wezen op een vlakke opening om half vier vanmiddag, na de relatief bescheiden plussen van 0,4% tot 0,7% op maandag.

Beleggers gaan er inmiddels vanuit dat de Europese Centrale Bank donderdag zijn speciale stimuleringsprogramma van thans €750 miljard zal verhogen. Ook het versoepeling van de lockdowns bleef hen zeer optimistisch stemmen.

Unibail-Rodamco-Westfield ging bij de Nederlandse hoofdfondsen aan kop met een plus van 6%. De investeerder in winkelvastgoed liet weten "sterke vooruitgang" te boeken met de heropening van zijn winkelcentra.

Bekijk ook: Winkelleed treft ook huurbazen zwaar

Shell klom 1,5%, geholpen door de verdere stijging van de olieprijzen.

ASMI steeg 0,9%. De toeleverancier aan de chipsector begint met een aandeleninkoopprogramma van maximaal €100 miljoen.

Bij de middelgrote fondsen blonk PostNL met een winst van 5,2% uit. De postbezorger heeft met zijn pensioenfonds overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een overgangsregeling. Dat zorgt ervoor dat de vrije kasstroom dit jaar met €100 miljoen verbetert. Bank of America greep dit aan om het advies op kopen te zetten.