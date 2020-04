Zorgverzekeraars willen helpen met betalingsproblemen

Met name voor zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen, mensen met flexibele contracten die niet worden verlengd en studenten die hun baantje in de horeca kwijt zijn, kan zo’n bedrag een probleem gaan worden.

Team geldzaken

Marktleider Zilveren Kruis, dat met al zijn labels 4,9 miljoen mensen verzekert, heeft al een ’Team geldzaken rondom corona’ in het leven geroepen om met name genoemde groepen bij te staan met persoonlijk advies. Er zijn altijd betalingsregelingen af te spreken, maar nu heeft Zilveren Kruis actief aan klanten laten weten dat er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld spreiding, die in een persoonlijk onderhoud kunnen worden besproken.

De verzekeraar onderhoudt verder contacten met gemeenten, die in bepaalde gevallen ook kunnen helpen mensen met problemen in beeld te brengen. Voorts houdt de verzekeraar in de gaten of mensen die trouw betaalden plotseling in gebreke blijven.

Betalen in termijnen

VGZ, dat ook andere verzekeringen heeft als bijvoorbeeld Univé en daarmee in totaal vier miljoen klanten telt, heeft eveneens mailings aan bijvoorbeeld zzp’ers verzonden en speciale corona-informatie op de site gezet. Naast het proactief informeren van groepen verzekerden over het betalen van premies en kosten in termijnen, kijkt de organisatie ook naar de eventueel ruimere mogelijkheden die ze kan bieden op het gebied van uitstel van betaling, betalingsregelingen en andere oplossingen.

VGZ probeert ook schulden te voorkomen door samenwerking met SchuldenlabNL, waarin programma’s tegen het opbouwen van schulden worden gebundeld.

’Iets drukker’

CZ, dat met onder meer Ohra 3,6 miljoen verzekerden heeft, laat het bij extra informatie op de website, die ook verwijst naar de gebruikelijke regelingen. Het is nu al iets drukker met verzoeken dan normaal, aldus een zegsman, maar het is nog te vroeg om daar iets meer over te zeggen.

Menzis, dat onder meer de Hema-verzekering heeft en 2,2 miljoen verzekerden telt, heeft ook nog geen extra actie ondernomen in de richting van de verzekerden. Het bedrijf let inmiddels wel extra op stornering door de klanten, maar heeft nog geen bijzonder veranderd gedrag vastgesteld.

Menzis begint op dit moment in ieder geval geen gerechtelijk zaken tegen schuldenaren omdat die extra kosten zouden opleveren, zo laat deze verzekeraar ook nog weten.