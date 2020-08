Beleggers laven zich aan vastgoed en oliefondsen

De AEX-index stond rond kwart voor drie 1,9% hoger op 567,68 punten. De AMX steeg 2% naar 814 punten.

Op beurzen elders in Europa heerste er ook een vrolijke stemming. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 boekten winsten tot 2,1%.

Beleggers putten hoop uit de mededeling van de Amerikaanse president Donald Trump dat de vooraanstaande Democraten Nancy Pelosi en Chuck Schumer hem willen ontmoeten om een deal te sluiten over een nieuw economisch steunpakket. Eerder konden de Republikeinen en Democraten hierover geen overeenstemming bereiken.

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Management, benadrukt dat ondersteuning vanuit centrale bankiers en overheden beleggers als muziek in de oren klinkt. „Met de handreiking van de Democraten naar de Republikeinen toe ligt het voor de hand dat er een deal over nieuwe coronasteun aan zit te komen.” Wel wijst hij er op dat de Democraten voor een lastig dilemma staan om vlak voor de presidentsverkiezingen Trump te helpen bij het herstel van de Amerikaanse economie. Het overwegend sterk meevallende cijferseizoen draagt volgens hem ook nog steeds bij aan de goede stemming. „Met uitzondering van bepaalde sectoren zijn veel bedrijven de coronacrisis beter doorgekomen dan werd verwacht.”

Een onverwachtse sterke toename van het vertrouwen bij Duitse beleggers in de nabije toekomst gaf eveneens steun aan het opwekte sentiment. Economen hadden juist een daling voorzien.

Westerterp houdt er rekening mee dat de AEX richting het einde van het jaar de grens van 600 punten weer kan opzoeken. „De komende maanden zullen vooral in het teken staan van de Amerikaanse verkiezingen die begin november plaatsvinden. Met deze onzekerheid achter de rug en de toegenomen duidelijkheid over een coronavaccin zal de animo voor de achtergebleven grote jongens, zoals ING en Shell weer gaan toenemen. De techfondsen zullen door sectorrotatie waarschijnlijk wat aan vaart gaan verliezen. ”

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX zagen beleggers vooral brood in Unibail-Rodamco-Westfield met een koerssprong van 6,9% ten gevolg. Het winkelvastgoedconcern is dit jaar vooralsnog het slechtst presterende AEX-fonds met een verlies van bijna twee derde.

De sterk achtergebleven financiële instellingen zaten ook in de lift. ABN Amro dat morgen de boeken open doet dikte 4,1% aan. Aegon en ING koersten 3,7% en 4,4%.

Shell was eveneens goed op dreef en steeg 4,4%, geholpen door de aanhoudende stijging van de olieprijzen. Arcelor Mittal sprintte 3,9% vooruit.

Prosus was 2,6% in herstel, mede dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. De investeerder ging de afgelopen paar dagen onderuit, doordat Trump Amerikaanse transacties heeft verboden met WeChat. Dit is eigendom van Prosus’ veruit belangrijkste deelneming Tencent.

Bij de middelgrote fondsen blonk bodemonderzoeker Fugro met een winst van 7,9% uit, na door ABN Amro van de verkooplijst te zijn gehaald.

Pharming viel 0,9% terug. Maandag schoot de biofarmaceut nog 9% omhoog, doordat het onderzoek van de werking van zijn medicijn bij een grotere groep coronapatiënten is begonnen.

Bekijk ook: Pharming maakt stap in race om coronamedicijn

Technologiebedrijf TKH verloor 3%, na de presentatie van zijn halfjaarcijfers. De prognose voor het gehele jaar viel tegen.

Smallcap Vastned klom 5%, na een stevige koersdoelverhoging tot €24 door Berenberg. De Duitse bank hanteert een houdadvies voor het vastgoedfonds. Branchegenoot Wereldhave steeg 4,1%.

Wereldhave kreeg er 5% bij. Het vastgoedfonds gaf aan blootstelling te hebben aan het faillissement van winkeleigenaar FNG.

Wil je dagelijks of wekelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.