Beurszon straalt vooral boven Unibail

De AEX stond om elf uur 2% hoger op 568,3 punten. De AMX steeg met 1,9% naar 813,4 punten.

Op de overige Europese beurzen heerste er ook een feeststemming. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 1,9%, 2,3% en 2,2%.

De indexfutures wezen op een 0,6% tot 0,9% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Maandag won de Dow Jones-index 1,3%, terwijl de Nasdaq-index 0,4% inleverde.

De stemming in Azië was vanochtend goed, met een 1,9% hoger slot voor de Japanse Nikkei-index.

Beleggers putten hoop uit de mededeling van de Amerikaanse president Donald Trump dat de vooraanstaande Democraten Nancy Pelosi en Chuck Schumer hem willen ontmoeten om een deal te sluiten over een nieuw economisch steunpakket. Eerder konden de Republikeinen en Democraten hierover geen overeenstemming bereiken.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 9,6% aan kop. De belegger in winkelcentra is dit jaar het slechtst presterende AEX-fonds met een verlies van bijna twee derde.

De eveneens sterk achtergebleven financiële instellingen ABN Amro, Aegon en ING klommen respectievelijk 4,2%, 5,2% en 4,8%.

Shell steeg 3,9%, geholpen door de verdere stijging van de olieprijzen.

Prosus was 2,5% in herstel, mede dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. De investeerder ging de afgelopen paar dagen onderuit, doordat Trump Amerikaanse transacties heeft verboden met WeChat. Dit is eigendom van Prosus’ veruit belangrijkste deelneming Tencent.

Bij de middelgrote fondsen blonk bodemonderzoeker Fugro met een winst van 7% uit, na door ABN Amro van de verkooplijst te zijn gehaald.

Pharming pakte er 0,2% bij. Maandag schoot de biofarmaceut 9% omhoog, doordat het onderzoek van de werking van zijn medicijn bij een grotere groep coronapatiënten is begonnen.

Technologiebedrijf TKH verloor 2,5%, na de presentatie van zijn halfjaarcijfers. De prognose voor het gehele jaar viel tegen.

Smallcap Vastned klom 5%, na een stevige koersdoelverhoging tot €24 door Berenberg. De Duitse bank hanteert een houdadvies voor het vastgoedfonds. Branchegenoot Wereldhave steeg 4,1%.

