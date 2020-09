Powell bezorgt AEX stevig verlies

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 1,2% lager op 551,7 punten. De AMX daalde 0,4% naar 822 punten. De koersenborden in Londen (-0,9%), Parijs (-0,9%) en Frankfurt (-0,9%) kleurden eveneens rood.

Beleggers waren negatief gestemd, omdat de Amerikaanse centrale bankvoorzitter Powell woensdagavond niet hintte op een uitbreiding van het opkoopprogramma. Zij hadden daar wel op gehoopt. „Powell heeft wel duidelijk gemaakt dat we in een lange periode zitten van een heel lage rente”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). De Fed-voorzitter verklaarde namelijk dat de rente in de VS nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul zal blijven. Dat is langer dan waar analisten eerder rekening mee hielden. „Powell gaf ook aan dat de rente zelfs daarna met slechts kleine stapjes omhoog zal gaan”, aldus Van Schie.

Elders koersten de aandelenmarkten ook lager. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% in het rood. De beurshandel in Tokio stond in het teken van de Bank of Japan, die liet weten vast te houden vast aan haar ultralage rente en zeer ruime monetaire beleid. De centrale bank was iets opgewekter over de Japanse economie dan in juli.

De Amerikaanse beurshandel liet woensdag een gemengd beeld zien. Techbeurs Nasdaq eindigde 1,3% lager, terwijl de Dow Jones-index juist 0,1% won. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 1,2% tot 1,7% in de min.

Dreun voor Unibail

In de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield de grootste verliezer met een min van 8,8%. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiële positie versterken en geeft daar onder meer voor €3,5 miljard aan aandelen voor uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo’n €4 miljard afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen.

De financiële waarden ABN Amro (-3,6%), Aegon (-2,1%) en ING (-2,4%) trokken de AEX eveneens omlaag. De chipmachinefabrikanten ASMI (-2,5%) en ASML (-2,3%) behoorden ook tot de grotere verliezers onder de hoofdfondsen.

IMCD (+1%) was een positieve uitzondering in de AEX. De chemicaliëndistributeur won woensdag al ruim 9% na de aankondiging van de overname van de Indiase branchegenoot Signet. Staalgigant ArcelorMittal werd ook 1% hoger verhandeld.

In de AMX stond vastgoedfonds Eurocommercial (-3%) onderaan. Fugro (+2,5%) voerde juist de winnaars aan bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker zat woensdag ook al 4,6% in de lift.

Het lokaal genoteerde aandeel Euronext liet 1,4% liggen. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor de beursuitbater terug van ’kopen’ naar ’houden’.

