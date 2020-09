Unibail krijgt tik op flink lagere AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 1,6% lager op 549,6 punten. De AMX daalde 0,8% naar 818,8 punten. De koersenborden in Londen (-1,1%), Parijs (-1,4%) en Frankfurt (-1,5%) kleurden eveneens rood.

Elders koersten de aandelenmarkten ook lager. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% in het rood. De beurshandel in Tokio stond in het teken van de Bank of Japan, die liet weten vast te houden vast aan haar ultralage rente en zeer ruime monetaire beleid. De centrale bank was iets opgewekter over de Japanse economie dan in juli.

De Amerikaanse beurshandel liet woensdag een gemengd beeld zien. Techbeurs Nasdaq eindigde 1,3% lager, terwijl de Dow Jones-index juist 0,1% won. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 1,6% tot 2,1% in de min.

De Federal Reserve (Fed) liet gisteren de rente in de Verenigde Staten ongemoeid en verklaarde dat het rentetarief nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul zal blijven. Dat is langer dan waar de beleidsmakers eerder rekening mee hielden. De Fed mikt op een gemiddelde inflatie van 2% gedurende langere tijd en ’maximale werkgelegenheid’ voordat de rente weer omhoog gaat. De centrale bank is wel positiever gestemd over de Amerikaanse economie en voorziet voor dit jaar een kleinere krimp dan eerder werd verwacht.

In de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield de grootste verliezer met een min van 4,9%. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiële positie versterken en geeft daar onder meer voor €3,5 miljard aan aandelen voor uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo’n €4 miljard afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen.

De chipmachinefabrikanten ASMI (-2,6%) en ASML (-2,5%) behoorden ook tot de grotere verliezers onder de hoofdfondsen. De technologiefondsen Prosus (-2,1%) en Adyen (-2,3%) gingen eveneens achteruit.

In de AMX stond vastgoedfonds Eurocommercial (-4,3%) onderaan. Financieel dienstverlener Intertrust (+0,5%) en tankopslagconcern Vopak (+0,5%) hielden juist de voeten droog bij de middelgrote fondsen.

Het lokaal genoteerde aandeel Euronext liet 0,6% liggen. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor de beursuitbater terug van ’kopen’ naar ’houden’.

