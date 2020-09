Unibail onderuit op zwakke beurs

De AEX sloot 1,1% lager op 552,5 punten, na iets na drie uur tot 548,3 punten te zijn teruggevallen. De AMX daalde 0,1% naar 825 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters hielden zich beter staande dan de AEX. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,2% en 0,5%. De Britse FTSE hield het verlies tot 0,3% beperkt, in reactie op de toespraak van de voorzitter van de Britse centrale bank.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,2% lager en had de Nasdaq-index 1,2% ingeleverd.

Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro schrijft de stevige verliezen allereerst toe aan de teleurstelling over de mededelingen van de Fed woensdagavond. „De markt had concretere aankondigingen verwacht wat er met de rente gaat gebeuren bij een specifiek inflatieniveau. Ook werd gehoopt op een uitbreiding van het obligatieopkoopprogramma.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) toont zich positiever. „Powell heeft wel duidelijk gemaakt dat we in een lange periode zitten van een heel lage rente.” De Fed-voorzitter verklaarde namelijk dat de rente in de VS nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul zal blijven. Dat is langer dan waar analisten eerder rekening mee hielden. „Powell gaf ook aan dat de rente zelfs daarna met slechts kleine stapjes omhoog zal gaan”, aldus Van Schie.

Wessels wijst diverse onzekerheden ook als oorzaak van de sombere stemming onder beleggers aan. „De beurzen doen het meestal niet goed in de twee maanden vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bovendien hebben de beurzen al veel economisch herstel ingeprijsd. Wij denken dat Europa in het vierde kwartaal en eerste kwartaal van volgend jaar weer in een recessie terugvalt, zij het een milde. En dat er voor de VS een nulgroei wacht. Dat een groot aantal Amerikaanse bedrijven nu definitief zijn deuren sluit, voorspelt ook weinig goeds voor de werkgelegenheid.”

Terwijl ABN Amro al enige tijd onderwogen in aandelen zit, heeft de bank begin deze maand zijn overweging in technologieaandelen tot neutraal teruggebracht. „In reactie op de fors opgelopen waarderingen hebben we wat winst genomen”, aldus Wessels.

Dreun voor Unibail

In de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield de grootste verliezer met 10% lager slot. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiële positie versterken en geeft daarom onder meer voor €3,5 miljard aan aandelen uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo’n €4 miljard afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen.

Bekijk ook: Cijfers Unibail wijzen op aanhoudende winkelmalaise

De banken ABN Amro en ING verloren 3,2% respectievelijk 3,3%.

Zwaarder wogen de stevige verliezen van de toeleveranciers aan de chipsector ASMI (-2,9%) en ASML (-1,7%) op de AEX, gelet op hun hogere weging in de index.

Staalgigant ArcelorMittal was met een plus van 3,2% dagwinnaar, geholpen door een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zette het vorige week ingezette herstel na enkele dramatische weken voort met een 2,4% hoger slot.

IMCD klom 1,7%. De chemicaliëndistributeur won woensdag al ruim 9% na de aankondiging van een grote overname in India.

In de AMX werd vastgoedfonds Eurocommercial Properties (-7,4%) door Unibail mee omlaag getrokken. De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 3%.

Fugro won nog eens 3,3%, na woensdag al 4,6% te hebben gewonnen. Bijna een maand geleden doken geruchten over een mogelijke fusie met de Britse maritiem dienstverlener Acteon op, die door de bodemonderzoeker werden ontkend.

Het lokaal genoteerde aandeel Euronext liet 0,8% liggen. De Britse bank HSBC schroefde het advies voor de beursuitbater terug van ’kopen’ naar ’houden’.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.