Kijkje in eigentijdse ’koningssloep’

Het nieuwe Oranje-schip kan 38 knopen halen. Ⓒ Foto Wajer

Koning Willem-Alexander heeft een nieuw plezierjacht gekocht van Nederlandse makelij: een Wajer 55. Het varende pronkstuk van 16 meter lijkt in plaats te komen van de 5 meter kortere Wajer 38, waarmee het koninklijk gezin eerder rondvoer in Griekenland. Bij het vakantiehuis bij Kranidi is nog speciaal een steiger gebouwd voor de voorloper van deze eigentijdse ’koningssloep’.